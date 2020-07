Accordo Coripet-Anci, positivo il primo bilancio (Di giovedì 23 luglio 2020) Roma, 23 lug. - (Adnkronos) - Segnali positivi quelli che arrivano a Coripet, consorzio volontario, autonomo, senza fini di lucro che opera nella gestione del riciclo delle bottiglie Pet, a seguito dell'Accordo con Anci. L'intesa tra le parti, stipulata lo scorso 11 maggio, prevede che sia Coripet a pagare direttamente ai comuni o ai loro delegati la propria quota per il servizio di raccolta degli imballaggi in Pet per liquidi alimentari presenti nella raccolta differenziata. L'Accordo Anci-Coripet fissa un corrispettivo economico che è migliorativo per i Comuni (più alto di 6 euro la tonnellata, rispetto all' Accordo Anci Corepla). Per venire incontro alle difficoltà economiche del momento, i rispettivi presidenti ... Leggi su liberoquotidiano

