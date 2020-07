Abusivismo, a Baia Domizia tornano le ruspe: demolite quattro villette (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto A Baia Domizia, località balneare nel comune di Cellole (Caserta), sono tornate nuovamente le ruspe inviate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, per abbattere quattro immobili usati come casa per le vacanze e dichiarati abusivi con sentenza passata in giudicato. Il 17 luglio scorso furono demolite nella stessa zona altre quattro abitazioni abusive. Le operazioni sono state seguite sul posto dai carabinieri dell’ufficio demolizione della Procura. Dopo la demolizione, l’ufficio giudiziario attiverà la procedura per il recupero delle spese dal proprietario della villetta. Tra la fine del 2019 e i primi sei mesi mesi dell’anno in corso (con uno stop durante il lockdown), sono già stati abbattuti nel ... Leggi su anteprima24

We_Pesaro : RT @comunepesaro: ??In arrivo oltre 40 cartelli contro #abusivismo in spiaggia, che verranno distribuiti lungo tutto il litorale di Pesaro… - comunepesaro : ??In arrivo oltre 40 cartelli contro #abusivismo in spiaggia, che verranno distribuiti lungo tutto il litorale di P… - cronacacaserta : Opere abusive: scatta il sequestro presso un noto lido di Baia Domizia -

Ultime Notizie dalla rete : Abusivismo Baia Abusivismo, ruspe a Baia Domizia: demolite case-vacanza ireporters.it Baia Domizia. Abbattute altre 4 case abusive

territorio appropriato e rispettoso; le demolizioni trasmettono il segnale inequivocabile che l’abusivismo viene combattuto fino in fondo e che, soprattutto, non è conveniente.

Lotta all’abusivismo: 40 cartelli in spiaggia

Oltre 40 cartelli saranno posizionati in zona mare per sensibilizzare i cittadini a non acquistare da chi non è in regola. Gli avvisi per la lotta all’abusivismo, circa 20 in più dello scorso anno, so ...

territorio appropriato e rispettoso; le demolizioni trasmettono il segnale inequivocabile che l’abusivismo viene combattuto fino in fondo e che, soprattutto, non è conveniente.Oltre 40 cartelli saranno posizionati in zona mare per sensibilizzare i cittadini a non acquistare da chi non è in regola. Gli avvisi per la lotta all’abusivismo, circa 20 in più dello scorso anno, so ...