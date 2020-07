ABBA, cinque nuove canzoni nel 2021 (Di giovedì 23 luglio 2020) Propio così. La storica e leggendaria band ABBA, pubblicherà una raccolta di cinque inediti nel 2021. Vediamo insieme di cosa si tratta in questo articolo. La nuova musica degli ABBA verrà ora rilasciata nel 2021 a causa della pandemia di coronavirus, afferma Bjorn Ulveaus della band. Le canzoni appena registrate dalle icone della classifica, sono confermate già da aprile 2018. All’epoca però, sono rivelate solo due canzoni; I Still Have Faith In You e Don’t Shut Me Down. I brani sono descritti come “molto ballabili” e “senza tempo e soprattutto più riflessivi”. Le nuove tracce infatti, coincideranno con un tour ologramma. A sua volta nel lontano ottobre 2016, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

