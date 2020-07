A MONTECORVINO ROVELLA IL' II FESTIVAL D'ARTE CULTURA' IDEATO E CURATO DA GIUSEPPE CARABETTA (Di giovedì 23 luglio 2020) A partire da domani e fino al 12 settembre, ogni sabato e domenica dalle 19 alle 21, trenta artisti campani esporranno le loro opere, negli ampi spazi dello storico Conservatorio di Santa Sofia di ... Leggi su gazzettadisalerno

ONDANEWSweb : Nasconde un fucile rubato e cartucce in un fondo agricolo di Montecorvino Rovella. Arrestato 75enne -… - tvoggi : FUCILE E CARTUCCE NASCOSTE NEL SUO TERRENO. ARRESTATO UN 75ENNE Aveva nascosto in un fondo agricolo di Montecorvino… - Telecolore : Un 75enne residente ad Acerno è stato arrestato per detenzione illegale di arma da fuoco e ricettazione dai catabin… - occhio_notizie : L'uomo dovrà ora rispondere del reato di detenzione di arma clandestina e ricettazione - salernocitta : Festival d’Arte e Cultura a Montecorvino Rovella dal 24 luglio al 12 settembre 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : MONTECORVINO ROVELLA Montecorvino Rovella: al via con il Festival d'arte e cultura Ottopagine Fucile e cartucce nascoste in un fondo agricolo di Montecorvino, arrestato 75enne

Queste armi e relativo munizionamento sono stati rinvenute dai Carabinieri in un fondo agricolo di Montecorvino Rovella. I militari della locale stazione, alle dipendenze della Compagnia di ...

Montecorvino, nascande fucile e munizioni nel terreno: arrestato

L'episodio è accaduto a Montecorvino Rovella, dove i carabinieri della compagnia di Battipaglia, agli ordini del maggiore Vitantonio Sisto, hanno trovato il fucile calibro dodici e undici munuzioni.

Queste armi e relativo munizionamento sono stati rinvenute dai Carabinieri in un fondo agricolo di Montecorvino Rovella. I militari della locale stazione, alle dipendenze della Compagnia di ...L'episodio è accaduto a Montecorvino Rovella, dove i carabinieri della compagnia di Battipaglia, agli ordini del maggiore Vitantonio Sisto, hanno trovato il fucile calibro dodici e undici munuzioni.