A che punto sono i rapporti tra l’Italia e l’Egitto? (Di giovedì 23 luglio 2020) Matteo Orfini, deputato e già presidente del Partito democratico, commentando la mancanza di passi avanti nelle indagini sull’omicidio di Giulio Regeni e la carcerazione da parte delle autorità egiziane dello studente dell’Università di Bologna Patrick Zaki, ha dichiarato: “Che altro deve accadere per interrompere la vendita di forniture militari all’Egitto e per richiamare il nostro ambasciatore?”. Orfini non è il solo a pensarla così: Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, ha dichiarato che “l’’Egitto ha dato un vero e proprio cazzotto in faccia all’Italia, a tutti gli italiani, al nostro Stato. Bisogna dare una risposta risoluta e veloce”, aprendo così, di fatto, al ritiro dell’ambasciatore. Ma sei due partiti di maggioranza sono d’accordo, perché ... Leggi su wired

AndreaOrlandosp : Non vado a Capalbio. Non paragono il Papa a Conte ma credo di saper riconoscere quando si segna un punto. Se per me… - CarloCalenda : Breve aneddotica su dx sx. @giorgio_gori mi dice “sono d’accordo con te al 99% ma io sono di sinistra e tu di centr… - CarloCalenda : Giorgio ma che cavolo dici? Il punto è l’uso che faremo di quelle risorse quando arriveranno. E per ora sappiamo ch… - hyunsukkino : stanotte a un certo punto sono andata in ioi lockdown e ho pianto e ?? che palle le ioi sono il gg con cui io ho sen… - gattonipelosoni : RT @mydayisgrey: @alais___ Ma il punto in questa storia è che se a te piacciono o non piacciono i peli è un problema tuo. Ma se io non vogl… -

Ultime Notizie dalla rete : che punto A che punto è il braccio di ferro tra Egitto e Turchia in Libia? AGI - Agenzia Italia Ancora truffe: si cerca una banda di tre persone

La signora, però, ha inserito il contenitore nella sua borsa che si è messa a tracolla per tutto il tempo. A un certo punto, si è accorta che qualcosa non andava ed è uscita dall’abitazione. A quel ...

Streghe o soldati: viaggio tra le leggende dei pupazzi di pietra

Che nelle leggende locali siano masche (streghe in piemontese ... Per percorrere l’anello, con salita al punto panoramico, occorrono circa 45 minuti. I Ciciu sono immersi in un bosco di latifoglie di ...

La signora, però, ha inserito il contenitore nella sua borsa che si è messa a tracolla per tutto il tempo. A un certo punto, si è accorta che qualcosa non andava ed è uscita dall’abitazione. A quel ...Che nelle leggende locali siano masche (streghe in piemontese ... Per percorrere l’anello, con salita al punto panoramico, occorrono circa 45 minuti. I Ciciu sono immersi in un bosco di latifoglie di ...