A Capri per una vacanza ma hanno il covid: tre romani positivi (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCapri (Na) – Sono approdati sull’isola di Capri per una vacanza ma hanno scoperto di essere positivi al Coronavirus. È questo quanto successo a tre giovani turisti romani che sono partiti con altri cinque amici verso Capri per godere della bellezza dell’isola. Ma proprio qui la scoperta di essere positivi al covid. Prima di arrivare a Capri, però, si sospetta che i turisti romani abbiano visitato il Cilento. Al momento si sta lavorando per mappare e ricostruire i loro spostamenti per cercare di isolare coloro che sono entrati in contatto con i tre contagiati. L'articolo A Capri per una vacanza ma ... Leggi su anteprima24

