66° Taormina FilmFest, il bilancio dell’edizione: grandi ospiti e successo di pubblico in presenza e online (Di giovedì 23 luglio 2020) La 66ª del festival internazionale si è conclusa con il successo di statistiche eloquenti, grandi ospiti e anteprime Giunta al termine la sessantaseiesima edizione, è tempo di bilanci per il Taormina FilmFest, prodotto e organizzato da Videobank S.p.A. su concessione della Fondazione Taormina Arte Sicilia. La Produzione dell’evento, che è tornato in sala con 19 proiezioni e ha debuttato in streaming su MYmovies.it dall’11 al 19 luglio, esprime grande soddisfazione per gli straordinari risultati del festival, tra i primi – nel novero di quelli internazionali – ad aver salvaguardato la soluzione di continuità e ad essersi svolto parzialmente in presenza, con ben due serate evento al ... Leggi su romadailynews

MDiretta : La 66° edizione del Taormina FilmFest si è conclusa con il successo di statistiche eloquenti -… - carlocucinotta : RT @MessinaWebTv: Cala il sipario sulla 66° edizione del Taormina Film Fest - - MessinaWebTv : Cala il sipario sulla 66° edizione del Taormina Film Fest - - lele_Bertea : RT @RepubblicaTv: Taormina, Monica Bellucci al Film Fest per 'Devotion': Serata speciale al teatro antico di Taormina per il Film Fest nume… - concettaconsoli : RT @RepubblicaTv: Taormina, Monica Bellucci al Film Fest per 'Devotion': Serata speciale al teatro antico di Taormina per il Film Fest nume… -

Ultime Notizie dalla rete : 66° Taormina