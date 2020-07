5 per mille, vince la ricerca contro i tumori ma a solo in 2 su 5 destinano i fondi. Nuovo portale per aiutare i contribuenti (Di giovedì 23 luglio 2020) L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato gli elenchi per la destinazione del 5 per mille 2019, con i primi dati relativi alle preferenze espresse dai contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi. L’Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc) si conferma l’ente a cui gli italiani scelgono di destinare più risorse. Occupa infatti il primo posto sia tra gli enti impegnati nel settore della ricerca sanitaria sia tra quelli che operano in quello della ricerca scientifica. Per il primo ambito, sono oltre 412mila le scelte espresse con un importo totale che supera i 18,6 milioni di euro. Per quanto riguarda, invece, la ricerca scientifica i contribuenti che hanno espresso la preferenza per l’Airc superano 1 milione, con oltre 40 milioni ... Leggi su ilfattoquotidiano

