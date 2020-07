4 benefici dell’olio essenziale di jojoba (Di giovedì 23 luglio 2020) 4 benefici dell’olio essenziale di jojoba. L’olio essenziale di jojoba si ricava dai semi della Simmondsia chinensis, ovvero appunto la pianta di jojoba. Le cera prodotta da questa pianta è molto simile nella composizione a quella degli oli naturali che si trovano sulla nostra pelle. A dispetto del nome (chinensis, per via di un errore di trascrizione), la jojoba è originaria della California, dell’Arizona e di alcune parti del Nord del Messico. La storia della jojoba è piuttosto ricca e interessante. I nativi americani furono ovviamente i primi a scoprirne la versatilità e l’importanza per la bellezza e la salute. Buoni secondi furono poi i missionari gesuiti che si insediarono nel Settecento nella ... Leggi su pianetadonne.blog

