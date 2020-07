19 misure cautelari contro i collettivi rossi che negano le foibe (Di giovedì 23 luglio 2020) Elena Barlozzari Stamani la Digos di Torino ha notificato 19 misure cautelari nei confronti degli estremisti di sinistra che hanno messo a ferro e fuoco l'università di Torino lo scorso 13 febbraio per opporsi ad un volantinaggio sulle foibe. FdI: "Via le borse di studio" Il più giovane ha appena vent’anni, il più grande quarantuno. Sono diciannove le misure cautelari notificate questa mattina dalla Digos di Torino nei confronti della cricca di antagonisti che lo scorso 13 febbraio ha trasformato l’università in un campo di battaglia. Il Campus Einaudi dovrebbe essere il tempio della condivisione e della libertà di espressione, eppure da anni è ostaggio di una frangia di estremisti di sinistra, riconducibile al centro sociale Askatasuna, ... Leggi su ilgiornale

