Zimbabwe, arrestato un giornalista e un leader dell'opposizione (Di mercoledì 22 luglio 2020) Per impedire la manifestazione di protesta contro la corruzione indetta in Zimbabwe per il 31 luglio il governo del presidente Emmerson Mnangagwa ha ordinato l'arresto di Hopewell Chin'ono, un giornalista molto conosciuto anche sui social e Jacob Ngarivhume, leader Transform Zimbabwe. A nessuno dei due è stato detto quali siano i capi d'accusa. Chin'ono è noto per aver denunciato il giro di corruzione milionaria in cui è coinvolta la famiglia del presidente. Il reporter è stato portato di via (...) - Mondo / Zimbabwe, Repressione, , giornalista ucciso

