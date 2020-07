Zenga: “Inzaghi sta facendo un lavoro straordinario. Con la Lazio sarà una partita bellissima” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il tecnico del Cagliari Walter Zenga è intervenuto in conferenza stampa in vista della trasferta di domani in casa della Lazio:“L’ho vista in diretta quella partita, con la nuova regola dei tempi supplementari…(ride, ndr). Non c’è molto da dire rispetto ad allora, sicuramente anche loro hanno avuto qualche problema di stanchezza e di recuperi. Simone ha fatto un lavoro straordinario, anche con la Juventus sono stati in partita fino alla fine. Ce la giocheremo anche noi, sarà sicuramente una partita bellissima”. Zenga ha parlato della condizione dei biancocelesti: “A parte Milan, Sassuolo e Atalanta tutti sono stanchi o hanno problematiche. Ognuno di noi ha il suo calendario da gestirsi, è ... Leggi su alfredopedulla

