Duvan Zapata nel mirino della Juventus. L'indiscrezione riportata nei giorni scorsi dal Corriere dello Sport ha trovato numerose conferme: il centravanti colombiano è un obiettivo dei bianconeri per il post-Higuain, ma trattare con l'Atalanta non sarà affatto semplice. La squadra di Gasperini ha raggiunto una dimensione europea e non è più disposta a svendere i … L'articolo Zapata, l'Atalanta spara alto, il dg Marino: "Vale molto più di 50 milioni". La Juve ora che fa?

