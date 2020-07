Zaniolo sibillino sui social: «Il rumore più forte è il silenzio di chi non risponde» – FOTO (Di mercoledì 22 luglio 2020) Nicolò Zaniolo ha postato una storia con una frase enigmatica: «Il rumore più forte è il silenzio di chi non risponde» Nicolò Zaniolo ha lanciato un messaggio enigmatico sul suo profilo Instagram. Il centrocampista classe 1999 ha scritto durante la notte: «Il rumore più forte è il silenzio di chi non risponde». Semplice frase estemporanea o c’è di più? Certo è che gli interrogativi sul futuro di Zaniolo nella Capitale sono molteplici. Soprattutto dopo il “mezzo caso” scoppiato ieri quando l’ex Inter non era stato convocato da Fonseca per il match contro la SPAL, salvo poi essere convocato ... Leggi su calcionews24

