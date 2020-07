Zaniolo, messaggio alla Roma: "Come quando t'innamori, amo questa maglia" (Di mercoledì 22 luglio 2020) Roma - Le critiche di Fonseca e dei compagni di squadra, l'esclusione dalla gara contro l'Inter e poi quella contro la Spal per infortunio . Anzi no, perché poi Fonseca ci ha ripensato e nonostante i ... Leggi su corrieredellosport

luca_bandini : @SkySport Una menzione all'ennesimo messaggio d'amore di zaniolo nei confronti della Roma? No non fa like e retweet eh - MatthewInFlames : @DanieleGianca @matteopinci @repubblica Vi do un esclusiva da fonte certa, ecco Zaniolo mentre scriveva il messaggi… - macchese_ : RT @LAROMA24: 'Davvero, la amo questa maglia' Nicolò #Zaniolo ?? - LAROMA24 : 'Davvero, la amo questa maglia' Nicolò #Zaniolo ?? - LAROMA24 : Instagram, Zaniolo e il messaggio per la divisa 2020/21: 'Amo davvero questa maglia' (FOTO) #AsRoma -