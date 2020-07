Zaniolo, la dichiarazione d’amore per la Roma è social (Di mercoledì 22 luglio 2020) Zaniolo, un post social per dichiarare ancora una volta amore alla Roma qualora ce ne fosse bisogno ma sicuramente il periodo lo consente Zaniolo, un post social per dichiarare ancora una volta amore alla Roma qualora ce ne fosse bisogno ma sicuramente il periodo lo consente dopo quanto accaduto di recente. Intanto i giallorossi questa sera affronteranno la Spal a Ferrara. Visualizza questo post su Instagram 💛❤️ Un post condiviso da Nicoló Zaniolo (@nicoloZaniolo) in data: 22 Lug 2020 alle ore 1:58 PDT Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

