Zaniolo, Juventus e Inter più lontane? Lui giura: “Innamorato della Roma” (Di mercoledì 22 luglio 2020) La Roma tira un sospiro di sollievo: il caso Zaniolo sembra ormai risolto. Avevano fatto discutere le recenti critiche di alcuni compagni e dell'allenatore Paulo Fonseca a Nicolò, giudicato poco collaborativo in alcune occasioni. La strigliata si era sommata all'esclusione del giocatore nel match contro l'Inter, anche se l'assenza era stata giustificata da motivi di salute. Il nuovo e possibile mancato inserimento tra i convocati aveva acceso la spia della paura tra i tifosi romanisti ed esaltato Juventus e Inter, con i due club pronti a farsi avanti per avere Zaniolo in squadra.FEDELEOggi il giocatore ha spiegato sui suoi canali social com'è la situazione: Zaniolo cancella il silenzio e dichiara amore alla Roma: "Il rumore più forte è ... Leggi su itasportpress

