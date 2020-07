Zanardi, parla il figlio Niccolò: 'Papà ce la farà, ne sono sicuro. Noi gli parliamo' (Di mercoledì 22 luglio 2020) Zanardi lascia l'ospedale e va in centro per neuro-riabilitazione 21 luglio 2020 Zanardi, il nuovo bollettino: iniziato il processo per il risveglio 16 luglio 2020 Zanardi, c'è l'ipotesi risveglio: ''... Leggi su today

Corriere : Zanardi, parla il figlio Niccolò: «Papà ce la farà, ne sono sicuro. Io e la mamma gli parliamo» - Corriere : Zanardi, parla il figlio Niccolò: «Papà ce la farà, ne sono sicuro. Io e la mamma gli p... - zazoomblog : Zanardi lascia l’ospedale parla Niccolò: “Non è più in pericolo di vita” - #Zanardi #lascia #l’ospedale #parla - infoitsport : Zanardi, parla il figlio Niccolò: 'Papà ce la farà, ne sono sicuro. Noi gli parliamo' - infoitsport : Alex Zanardi, parla nuovamente il figlio: “Sente la nostra presenza” -