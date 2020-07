Zanardi, notizie positive. Il figlio: “Non è più in pericolo di vita, sono sicuro che papà ce la farà” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Giungono notizie positive da Alex Zanardi. E finalmente, aggiungeremmo. Dopo circa un mese dal terribile incidente e tre operazioni, ieri è stato trasferito al centro di riabilitazione ‘Villa Beretta’ a Lecco. Il Corriere della Sera ha intercettato, all’uscita, il figlio Niccolò. “Papà sta bene, grazie. Insomma un pochino meglio. I medici ci hanno spiegato nei dettagli tutto il percorso che dovrà seguire. Ci danno molte notizie e per fortuna positive. Ma la migliore è che oggi siamo già qui, per la riabilitazione, ed è passato soltanto un mese, un mese esatto dall’incidente. Non è più in pericolo di vita, ed è già molto, ma ha davanti a ... Leggi su calcioweb.eu

Agenzia_Ansa : Alex #Zanardi lascia l'ospedale di Siena, trasferito in un centro di neuro-riabilitazione. Da giorni era stata sosp… - Agenzia_Ansa : Zanardi trasferito in centro neuro-riabilitazione. Il campione ora si trova a a Villa Beretta, centro di riabilitaz… - Agenzia_Ansa : Alex #Zanardi trasferito in un centro di neuro-riabilitazione di eccellenza #ANSA - CalcioWeb : #Zanardi, notizie positive. Il figlio: 'Non è più in pericolo di vita, sono sicuro che papà ce la farà' - - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Alex #Zanardi trasferito in un centro di neuro-riabilitazione di eccellenza #ANSA -