Zanardi, il figlio Niccolò: «Papà ce la farà, ne sono sicuro, io e mamma gli parliamo» (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il figlio dell’ex pilota: «Ha davanti a sé un percorso ancora lunghissimo. Ma i segnali sono incoraggianti. Ha una forza straordinaria, racconterà tutto ai nipoti» Leggi su corriere

Corriere : Zanardi, parla il figlio Niccolò: «Papà ce la farà, ne sono sicuro. Io e la mamma gli parliamo» - Corriere : Zanardi, parla il figlio Niccolò: «Papà ce la farà, ne sono sicuro. Io e la mamma gli p... - rtl1025 : #AlexZanardi comincia la riabilitazione, il figlio: 'Papà ce la farà' ???? - LaMammaN1 : - Delorenzoanna1 : Alex Zanardi dimesso, la toccante rivelazione del figlio Niccolò - Virgilio Sport -

Ultime Notizie dalla rete : Zanardi figlio

Anche se i medici non si sbilanciano, adesso si respira un cauto ottimismo. Alex Zanardi è stato dimesso e trasferito oggi in un centro specialistico di neuro-riabilitazione. Lo comunica in una nota l ..."Papa' ce la fara', sono sicuro. Ce la fara' anche questa volta. E un giorno ne parleremo. La raccontera' a me e la raccontera' anche ai miei figli. Sono fiducioso e lo e' anche la mamma". Niccolo' Za ...