"Zan-Scalfarotto", i pro life accusano: "La repressione è cominciata" (Di mercoledì 22 luglio 2020) Francesco Boezi Le associazioni pro life segnalano casi in cui è stato impedito di manifestare contro la "Zan-Scalfarotto". La ribellione dei cattolici contro la maggioranza giallorossa La base cattolica sta manifestando con ferma contrarietà nei confronti della cosiddetta "Zan-Scalfarotto", ma non sempre le piazze vengono concesse dalle autorità. Questa è l'accusa di fondo che proviene in queste ore dagli ambienti pro life. Un'associazione segnala almeno qualche caso in cui opporsi pubblicamente al provvedimento in discussione - quello promosso dalla maggioranza giallorossa - non sarebbe stato possibile. La vicenda, però, non riguarda questa o quella sigla. Tutto è iniziato alcuni anni fa, con l'approvazione della ... Leggi su ilgiornale

