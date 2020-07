Yakuza Like a Dragon arriva su PS5: Ecco il nuovo Trailer Heroes of Tomorrow (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sega of America ha annunciato l’apertura dei pre-order di Yakuza: Like a Dragon insieme al debutto del nuovissimo Trailer “Heroes of Tomorrow”, che punta i riflettori sull’esplosivo e dinamico gameplay del protagonista Ichiban Kasuga e del suo team. Hai mai desiderato vedere un gruppo di “eroi” di mezza età combattere con enormi veicoli da costruzione, sconfiggere nemici con strumenti atipici o evocare una tempesta di piccioni? Yakuza: Like a Dragon ti sorprenderà – è un RPG unico nel suo genere. Nell’annuncio di oggi è stato anche svelato il cast della voci inglesi di Yakuza: Like a ... Leggi su gamerbrain

GamingTalker : Yakuza Like a Dragon, il Microsoft Store svela la possibile data di uscita - Eurogamer_it : #YakuzaLikeADragon arriverà su #PS5 ma in un secondo momento. - AkibaGamers : Yakuza: Like a Dragon, versione occidentale di Yakuza 7, verrà lanciato anche su PlayStation 5 secondo il nuovo tra… - SegaWorldItalia : Yakuza Like a Dragon: annunciata la data di uscita, la versione PS5 ed il doppiaggio Inglese - GamingToday4 : Yakuza: Like A Dragon anche su PS5, il nuovo trailer ufficiale conferma l’arrivo sulla next gen Sony -