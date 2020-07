Xiaomi Mi Band 4C, il fitness tracker economico arriva in Italia a meno di 30 euro (Di mercoledì 22 luglio 2020) Xiaomi Mi Band 4C è ufficialmente arrivata anche in Italia: la smartBand economica può essere infatti acquistata a un prezzo molto basso, 29,72 euro. Il dispositivo è stato lanciato qualche settimana fa ed è appositamente pensato per tutti quegli utenti che vorrebbero evitare di spendere molto denaro per comprare magari la loro prima smartBand. Il dispositivo, che di fatto è un semplice rebrand della Redmi Band lanciata solo in alcuni Paesi, ha infatti specifiche tecniche inferiori rispetto alla più recente Xiaomi Mi Band 5, ma offre un prezzo d’ingresso davvero alla portata di tutti. Xiaomi Mi Band 4C, che ha un design classico con ... Leggi su ilfattoquotidiano

