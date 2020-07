Willem Dafoe, 65 anni da leggenda del cinema d'autore. I migliori film e dove vederli (Di mercoledì 22 luglio 2020) Willem Dafoe, il sergente Elias in Platoon, Gesù ne L’ultima tentazione di Cristo di Scorsese, il Goblin nello Spider-Man di Sam Raimi e Van Gogh per Julian Schnabel, compie 65 anni. Spesso l’attore americano che vive in Italia e adora Pasolini (lo ha interpretato nel discusso Pasolini di Abel Ferrara) ci ha regalato interpretazioni da incorniciare, tra prodotti mainstream e d’autore (dall’Existenz di Cronenberg all’Antichrist e Nymphomaniac di Von Trier). Dafoe non è mai riuscito a conquistare un Oscar (ed è stato candidato 4 volte) o un Golden Globe (a cui è stato nominato 3 volte), nemmeno con la sua formidabile interpretazione di Van Gogh, che però gli è valso la Coppa Volpi alla Mostra di Venezia nel 2018. L’Oscar ... Leggi su gqitalia

Ivo_Serentha : 22 luglio 1955 - Nasce l'attore statunitense Willem Dafoe - RPOutsideTheBox : RT @PattinsonIta: Tramite un comunicato stampa, la Universal Pictures Italia ha dichiarato che The Lighthouse, il secondo film di Robert Eg… - v_mermaid91 : RT @PattinsonIta: Tramite un comunicato stampa, la Universal Pictures Italia ha dichiarato che The Lighthouse, il secondo film di Robert Eg… - robspark1 : RT @PattinsonIta: Tramite un comunicato stampa, la Universal Pictures Italia ha dichiarato che The Lighthouse, il secondo film di Robert Eg… - PattinsonIta : RT @PattinsonIta: Tramite un comunicato stampa, la Universal Pictures Italia ha dichiarato che The Lighthouse, il secondo film di Robert Eg… -

Ultime Notizie dalla rete : Willem Dafoe Willem Dafoe "stregato" dal fascino di Taormina, l'attore festeggia 65 anni nella Perla dello Jonio Gazzetta del Sud - Edizione Messina Willem Dafoe, 65 anni da leggenda del cinema d'autore

I registi di culto se lo litigano. Il pubblico lo ama perla sua abilità nei ruoli o nelle storie estremi e inquietanti, che adopera senza problemi anche nei blockbuster. I suoi occhi sono di quelli ch ...

Sette film d’autore per il “Lake Como Film Festival”

Una settimana di bel cinema alla scoperta di luoghi e culture nel mondo. Entra nel vivo il “Lake Como Film Festival”, la rassegna estiva open air che si terrà nel parco della storica Villa Erba di Cer ...

I registi di culto se lo litigano. Il pubblico lo ama perla sua abilità nei ruoli o nelle storie estremi e inquietanti, che adopera senza problemi anche nei blockbuster. I suoi occhi sono di quelli ch ...Una settimana di bel cinema alla scoperta di luoghi e culture nel mondo. Entra nel vivo il “Lake Como Film Festival”, la rassegna estiva open air che si terrà nel parco della storica Villa Erba di Cer ...