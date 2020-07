Whirlpool, sindacati chiedono rispetto Piano industriale (Di mercoledì 22 luglio 2020) (Teleborsa) – Si riunisce oggi pomeriggio, mercoledì 22 luglio, a Napoli il coordinamento nazionale Whirlpool di Fim, Fiom, Uilm per discutere le strategie da adottare nella dura vertenza in corso, in vista della manifestazione di domani e dell’incontro fissato il 31 luglio al Ministero dello Sviluppo economico. Fim, Fiom, Uilm chiedono alla multinazionale di rispettare il Piano industriale concordato nel 2018 in sede istituzionale, ritirando la decisione di chiusura dello stabilimento di Napoli, le continue delocalizzazioni delle funzioni di staff e più in generale il disimpegno dal nostro Paese, e chiedono al Governo di schierarsi con i lavoratori e di smetterla di propinare fantasiose reindustrializzazioni. Domani si terrà alle 10:00 dinanzi al Consolato americano ... Leggi su quifinanza

