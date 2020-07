Welfare, primo sì all'assegno unico da 200 euro per ogni figlio (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il sostegno economico mensile per ogni figlio, dalla nascita al compimento dei 21 anni, sta per diventare realtà. L'assegno unico e universale, approvato all'unanimità alla Camera, dovrà avere l'ok ... Leggi su tgcom24.mediaset

Il sostegno economico mensile per ogni figlio, dalla nascita al compimento dei 21 anni, sta per diventare realtà. L'assegno unico e universale, approvato all'unanimità alla Camera, dovrà avere l'ok de ...

