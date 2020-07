We are who we are: la serie arriva a ottobre (Di mercoledì 22 luglio 2020) We are who we are: la serie di Luca Guadagnino arriva in esclusiva per l’Italia a ottobre su Sky e in streaming sulla piattaforma Now TV In attesa del ritorno al cinema con ‘Cercami’, il sequel dell’acclamato ‘Chiamami col tuo nome’, Luca Guadagnino si prepara per debuttare su Sky con la sua prima serie targata Sky-HBO: ‘We are who… L'articolo We are who we are: la serie arriva a ottobre Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : are who We are who we are: la serie arriva a ottobre Corriere Nazionale La serie su Totti e l’arrivo di Pechino Express (con restyling del nome): ecco la nuova stagione di Sky

Arriva anche il primo progetto per la tv firmato da Gabriele Muccino, «A casa tutti bene», rebot dell’omonimo film. E ci sarà Paola Cortellesi, poliziotta in «Petra» MILANO. La prima serie tv di Gabri ...

Sky Upfront 2020-21, le serie tv: annunciata A casa tutti bene di Gabriele Muccino

Durante gli Upfront Sky 2020-21 sono state anche annunciate le nuove serie tv della prossima stagione; tra queste anche il reboot di A casa tutti bene di Gabriele Muccino Tra le numerose conferme (già ...

Arriva anche il primo progetto per la tv firmato da Gabriele Muccino, «A casa tutti bene», rebot dell'omonimo film. E ci sarà Paola Cortellesi, poliziotta in «Petra» MILANO. La prima serie tv di Gabri ...