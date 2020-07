Washington ordina la chiusura del consolato cinese a Houston (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il consolato generale della Repubblica popolare cinese a Houston (Texas) ha 72 ore di tempo per chiudere. La notizia è stata data dal Dipartimento di Stato americano poche ore fa, ma questa mattina un giornale locale della città texana aveva riferito che i funzionari della sede diplomatica avevano già cominciato a bruciare i documenti, come … Washington ordina la chiusura del consolato cinese a Houston InsideOver. Leggi su it.insideover

Gli Stati Uniti hanno ordinato alla Cina di chiudere il consolato di Houston nel Texas. È una nuova tappa dell’escalation della tensione tra Pechino e Washington. Lo staff diplomatico del consolato do ...«Gli imputati sono presunti innocenti fino a prova contraria in tribunale»: si conclude così, come sempre, la nota del Dipartimento della Giustizia americano sui due cittadini cinesi accusati di hacke ...