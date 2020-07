Wanda Nara: “Perché dicono che le bionde sono stupide?” (FOTO) (Di mercoledì 22 luglio 2020) “Perché dicono che le bionde sono stupide?“. Wanda Nara pone una domanda piuttosto curiosa attraverso il suo profilo Instagram. La moglie nonché procuratrice dell’attaccante del PSG, Mauro Icardi, ha pubblicato una FOTO nella quale si copre il seno seguita dalla curiosa didascalia. View this post on Instagram Por que dicen que las rubias son tontas ?🤔🙄 A post shared by Wanda Nara (@Wanda icardi) on Jul 22, 2020 at 8:53am PDT Leggi su sportface

_padremaronno : @repubblica Questo oramai è un misto tra Balotelli e Wanda Nara. - Tebbu_asr : RT @_esegesi_: Una Wanda Nara con meno figli. Non ricaschiamoci, @Inter. ?? - morfurio : RT @_esegesi_: Una Wanda Nara con meno figli. Non ricaschiamoci, @Inter. ?? - AntErcolano : RT @_esegesi_: Una Wanda Nara con meno figli. Non ricaschiamoci, @Inter. ?? - _esegesi_ : Una Wanda Nara con meno figli. Non ricaschiamoci, @Inter. ?? -