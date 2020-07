Wanda Nara, la sua ultima foto spiazza i social network (Di mercoledì 22 luglio 2020) Questo articolo Wanda Nara, la sua ultima foto spiazza i social network è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Wanda Nara torna a essere grande protagonista sui social network. La sua ultima foto ha davvero spiazzato e sorpreso tutti. Wanda Nara è stata uno dei personaggi televisivi dell’ultimo periodo. Il tutto è legato alla sua partecipazione come opinionista all’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’. Per lei ovviamente non sono mancate le polemiche, ma la … Leggi su youmovies

MADHITATION : RT @_esegesi_: Una Wanda Nara con meno figli. Non ricaschiamoci, @Inter. ?? - zazoomblog : Wanda Nara selfie da urlo contro il pregiudizio: “le bionde…” - #Wanda #selfie #contro #pregiudizio: - _padremaronno : @repubblica Questo oramai è un misto tra Balotelli e Wanda Nara. - Tebbu_asr : RT @_esegesi_: Una Wanda Nara con meno figli. Non ricaschiamoci, @Inter. ?? - morfurio : RT @_esegesi_: Una Wanda Nara con meno figli. Non ricaschiamoci, @Inter. ?? -