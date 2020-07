Wall Street resta al palo (Di mercoledì 22 luglio 2020) (Teleborsa) – Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta a 26.889 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l’S&P-500 (New York), che si posiziona a 3.264 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Consolida i livelli della vigilia il Nasdaq 100 (-0,07%); sulla stessa linea, sulla parità l’S&P 100 (-0,01%). Utilities (+1,34%), materiali (+0,73%) e sanitario (+0,71%) in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori energia (-1,69%) e finanziario (-0,72%). In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Pfizer (+4,46%), McDonald’s (+2,89%), Coca Cola (+1,80%) e IBM (+1,50%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Goldman Sachs, che continua la seduta con -3,03%. Crolla Exxon Mobil, con una ... Leggi su quifinanza

