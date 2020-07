Volley, prende forma la nuova stagione: le date per l’Accademia (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Prime novità ufficiali in vista della nuova stagione agonistica. Dopo l’annullamento di tutte le attività 2019/20 a causa dell’emergenza da Covid-19, il Comitato Regionale Fipav Campania ha diramato nella giornata di ieri le date ufficiali dei nuovi campionati. Per quanto riguarda l’Accademia, che prenderà parte al campionato di Serie C, l’inizio del torneo è fissato per il 21 novembre. La formula sarà quella dei gironi all’italiana, fino a un massimo di 12 squadre a girone. Ancora da definire il numero delle squadre in organico e, conseguentemente, la strutturazione dei gironi al termine della procedura di iscrizione. I criteri per le promozioni e le retrocessioni saranno resi noti in seguito all’interno ... Leggi su anteprima24

La Nottolini ufficializza la nuova avventura targata Capannori, ma con il marchio Toscanagarden sulle maglie che sale primo sponsor dalla seconda alla prima squadra prendendo il posto ... investire ...

"Ma se la scuola dice no salta la stagione Così rischiamo di essere i soli a fermarci"

Maurizio Morganti, presidente del Volley Club Cesena, alla vostra società sono affiliati un migliaio di giovani atleti che nella stagione alle porte rischiano di restare senza palestre nelle quali all ...

