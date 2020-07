Volkswagen ID.3 - In Italia con prezzi a partire da 38.900 euro (Di mercoledì 22 luglio 2020) Le concessionarie Italiane della Volkswagen hanno aperto gli ordini dell'elettrica ID.3. Dopo il lancio in anteprima della 1st Edition è infatti ora possibile configurare il primo modello basato sulla piattaforma Meb della Casa tedesca, che viene offerto con prezzi a partire da 38.900 euro.Tre varianti di autonomia. L'unico powertrain disponibile al lancio è quello con il motore sull'asse posteriore da 204 CV e 310 Nm, mentre si può scegliere tra la variante con batterie da 58 o da 77 kWh: la prima garantisce una autonomia di 426 km nel ciclo Wltp, mentre la seconda sale fino a 550 km e offre la compatibilità con i sistemi di ricarica rapida a 125 kW. Entro breve tempo, inoltre, la Casa renderà disponibile anche la versione base denominata Pure, che ... Leggi su quattroruote

