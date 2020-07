Vitalizi del governo: qualcosa si muove (Di mercoledì 22 luglio 2020) La sotto-commissione della Gestione è arrivata a un punto fermo. Sta preparando un rapporto da sottoporre al Parlamento Leggi su media.tio.ch

Giancarlo1970 : @matteosalvinimi A me ancora mancano degli anni per la pensione ma vorrei il diritto di averla non post mortem . La… - 1953alby : @matteosalvinimi Invece ai vigili del fuoco come contratto hanno dato l’elemosina di 13 € lordi. I vitalizi e le p… - Avevaragionemin : RT @MilaSpicola: Ciao, mi chiamo Mila, amo la politica, ho fatto politica come servizio, gratis, per 12 anni, e lo rifarò quanto prima. V… - Xfabius61 : @Pres_Casellati Che aveva paura che le cascavano le mani ad applaudire il suo presidente del consiglio oggi? Si dov… - KingACMilan : RT @Giancarlo1970: @ValerioMalvezzi Mi chiedo come arrivati a questo? La sinistra sta cercando di smantellare l’Italia , con mancette a ca… -