Virus e polemiche, Crisanti vuol far pace con Zaia: «Il governatore influenzato da persone gelose» (Di mercoledì 22 luglio 2020) «Mi auguro che ci sia un chiarimento con Zaia. Ho visto in modo positivo le sue ultime dichiarazioni». Spera nella “pace” il professor Andrea Crisanti. E alla stampa spiega la sua «voglia di chiarire» con il governatore del Veneto, dopo le polemiche delle ultime settimane. Giorni di autentica passione nel corso dei quali il virologo ha anche preso in considerazione l’ipotesi di abbandonare il Comitato tecnico scientifico della Regione. «Momenti di cedimento – sottolinea – dovuti al disagio derivante dalla consapevolezza che le persone più vicine al presidente avevano posizioni scientifiche diametralmente opposte alla mia». E Crisanti non è uno che transige sui propri ... Leggi su secoloditalia

