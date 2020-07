Vino: Vinoway, Nicola Biasi 'Miglior giovane enologo d'Italia 2020' (Di mercoledì 22 luglio 2020) Roma, 22 lug. (LabItalia/LabItalia) - È Nicola Biasi il 'Miglior giovane enologo d'Italia 2020' secondo l'associazione Vinoway Italia, presieduta da Davide Gangi. La premiazione, che si terrà a Bari il 10 ottobre, avverrà in occasione dell'evento 'Vinoway Wine Selection 2021' giunto alla sua IV edizione. Nicola Biasi è un wine-maker con un'esperienza solida e internazionale nonostante la giovane età e un approccio al mondo della vitivinicoltura pratico, sperimentale e cosmopolita, sempre alla ricerca del nuovo e della Migliore qualità. Dopo anni di esperienza in affermate ... Leggi su liberoquotidiano

