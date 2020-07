Vino: Doc delle Venezie, arriva l'iscrizione nel registro europeo (Di mercoledì 22 luglio 2020) Roma, 22 lug. (Labitalia) - La Doc delle Venezie (o 'Beneških okolišev') ottiene la protezione ufficiale del nome e la conseguente iscrizione nel registro eAmbrosia da parte della Commissione europea, aprendo alla possibilità di richiedere il riconoscimento del Consorzio da parte del ministero delle Politiche agricole per affrontare, nella pienezza delle sue funzioni di tutela e promozione, la difficile stagione del rilancio nel 2021. “Si chiude oggi un capitolo importante della storia della viticoltura italiana ed europea con la conclusione dell'iter di riconoscimento della Doc delle Venezie avviato nel 2014", ha commentato il presidente del Consorzio di Tutela, Albino Armani. "Un progetto inedito e ambizioso - ha sottolineato ... Leggi su liberoquotidiano

