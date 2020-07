“Vince l’Europa, perdono i sovranisti. Determinante il peso dei 5 Stelle”. Parla il sottosegretario agli Esteri, Di Stefano: “Con l’intesa di Bruxelles il Mes non è più una priorità” (Di mercoledì 22 luglio 2020) “Il risultato raggiunto in Europa sul Recovery fund va oltre le nostre aspettative perché il valore finale è stato addirittura rivisto al rialzo”. è ampiamente soddisfatto il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano dell’accordo raggiunto nel vertice Ue. Conte lo ha definito un momento storico per l’Italia e l’Europa. “Quello che mi piace notare è il risvolto politico di questa storia. Solo due mesi fa esistevano solo due correnti: quelli del dobbiamo prendere il Mes perché non c’è nient’altro a disposizione e quelli invece del non avremo nulla perché non siamo abbastanza forti in Europa. Poi c’era un partito, il M5s, che sosteneva Conte sulla linea del dobbiamo imporre una nuova linea di credito, logiche che non ... Leggi su lanotiziagiornale

