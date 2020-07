Villata. Trovati morti il designer Osvaldo Ferraris e Mariella De Matteo (Di mercoledì 22 luglio 2020) Due cadaveri, di un uomo e di una donna, sono stati Trovati in un’abitazione alle porte di Villata, alle porte di Vercelli. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri. In base alle prime ricostruzioni si tratterebbe di un omicidio suicidio. L’uomo deceduto è Osvaldo Ferraris, 76 anni, noto designer che pochi anni fa aveva ricevuto la Stella al merito del lavoro, prestigiosa onorificenza concessa dal Presidente della Repubblica. La donna morta è Mariella De Matteo, 73 anni di Vercelli, insegnante di educazione fisica in pensione, molto conosciuta in città. I due non erano sposati, ma a quanto pare convivevano. L’abitazione dove è avvenuta la tragedia è dello stesso Ferraris, a cui ... Leggi su laprimapagina

