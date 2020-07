VIDEO | Orrore online, scoperta rete di pedofili in 12 regioni (Di mercoledì 22 luglio 2020) BARI – C’era un listino prezzi preciso: ogni immagine aveva un costo in base a cosa immortalava. Scatti e video pedopornografici venivano così scambiati su chat di messaggistica istantanea. La rete di pedofili che aveva accesso ai messaggi era estesa in 12 regioni italiane, 17 le province coinvolte: a scoprirlo sono stati gli agenti della polizia postale coordinati dalla procura di Bari e dalla procura per i minori, sempre di Bari. Leggi su dire

È stata sgominata dalla polizia postale una rete di pedofili italiani che su una nota piattaforma di messaggistica scambiavano materiale pedopornografico. Le immagini venivano realizzate anche da adol ...

Fatti gravi tra i giovani e mancanze degli adulti

La scoperta delle “chat dell’orrore” e i due giovani che hanno assunto un cocktail di sostanze letali: questi i tragici fatti proposti dalla cronaca recente. Ma i genitori e gli adulti dove erano? A v ...

