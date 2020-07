VIDEO | Conte: “Basta attenzione morbosa al Mes, ora c’è il Recovery Fund” (Di mercoledì 22 luglio 2020) ROMA – “Smettetela con questa attenzione morbosa. Abbiamo un discorso di fabbisogno, di necessita’. Valuteremo tutti insieme la situazione. Non mi chiedete ogni giorno del Mes. Adesso c’e’ il Recovery fund. Lasciate che la vostra attenzione morbosa si diriga al Recovery fund”. Cosi’ il premier Giuseppe Conte risponde al cronista che gli chiede dei partiti di maggioranza che insistono perche’ il governo dica si’ al Mes. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Guarda anche: VIDEO | Conte: “Basta attenzione morbosa al Mes, ora c’è il Recovery Fund” Istat: “Italiani fra gli ultimi in Ue per livello di istruzione” Renzi incalza Conte sul piano di rilancio: “No task force, dibattito parlamentare ad agosto” VIDEO | Conte al Senato: “Non potevamo fallire, piano di ripresa sarà un lavoro collettivo” De Vito: “M5s subalterno e supino al Pd, lo pensiamo in tanti” Di Maio: “Conte a capo del M5s? Si iscriva” Leggi su dire

