VIDEO | Conte al Senato: “Non potevamo fallire, piano di ripresa sarà un lavoro collettivo” (Di mercoledì 22 luglio 2020) ROMA – Un lungo applauso, da parte della meta’ di maggioranza del Senato, accoglie il presidente del consiglio Giuseppe Conte in Senato, dover riferisce sul consiglio europeo straordinario. “Quello che consideravo un auspicio oggi e’ certezza”, dice Conte commentando un consiglio “di portata storica”. Leggi su dire

