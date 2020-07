VIDEO | Cinema, Tendaiishe Chitima: “Su Netflix sono il volto dell’Africa vera” (Di mercoledì 22 luglio 2020) ROMA – “La parola magica qui è ‘deferred payment’, vi pago dopo, se c’è guadagno; se non avessimo accettato, le riprese non le avremmo neanche cominciate”. Tendaiishe Chitima ha 29 anni e sta frequentando un master in business administration con l’idea di metter su una startup per aiutare gli artisti del suo Paese in cerca di opportunità. Ora sorride in collegamento video, ammettendo che, sì, con ‘Cook Off’ è stato un mezzo miracolo. “Dopo l’acquisto da parte di Netflix i soldi arriveranno” assicura in un’intervista con l’agenzia Dire. “Soprattutto, sono contenta perché il film racconta qualcosa di diverso dall’Africa delle povertà e dei disastri; c’è una storia d’amore e il mio Paese è mostrato con allegria, in una luce positiva”. Leggi su dire

Raiofficialnews : Cinema e serie: le novità #Rai della stagione 2020/2021. #PalinsestiRai @RaiUno, @RaiDue, @RaiTre, @RaiQuattro,… - _MiBACT : .@culturaitonline è il primo aggregatore social delle principali istituzioni culturali italiane: il portale… - SkyTG24 : Bridger Walker, un bambino di 6 anni ha salvato la sorella minore dall'attacco di pastore tedesco ed è stato contat… - 3cinematographe : Dopo il successo su Prime Video L'amore a domicilio, commedia di Emiliano Corapi con#MiriamLeone e Simone Liberati,… - raimovie : Ultima puntata di #MovieMag, appuntamento speciale dedicato al cinema per ragazzi. @AlbertoFarina ci accompagna all… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Cinema VIDEO : Cinema: le major in crisi, Warner Bros posticipa l'uscita di 'Tenet' euronews Italiano Cinema e gioco: i film dedicati al poker che hanno fatto scuola

Il binomio cinema e gioco è da sempre considerato ben collaudato. Basti vedere la lunga lista di pellicole dell’epoca d’oro di Hollywood per constatare come un certo tipo di cinema abbia sempre avuto ...

L’amore a domicilio: il film con Miriam Leone da oggi al cinema

Dopo il successo su Prime Video, L’amore a domicilio, commedia tutta italiana del regista Emiliano Corapi, già autore del premiato Sulla strada di casa, con un ricco cast formato da Miriam Leone, Simo ...

Il binomio cinema e gioco è da sempre considerato ben collaudato. Basti vedere la lunga lista di pellicole dell’epoca d’oro di Hollywood per constatare come un certo tipo di cinema abbia sempre avuto ...Dopo il successo su Prime Video, L’amore a domicilio, commedia tutta italiana del regista Emiliano Corapi, già autore del premiato Sulla strada di casa, con un ricco cast formato da Miriam Leone, Simo ...