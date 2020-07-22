Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2020 ore 17:45 (Di mercoledì 22 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 22 LUGLIO 2020 ORE 17.20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA COLOMBO E LA TUSCOLANA MENTRE IN INTERNA CODE TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA CODE SULLA PONTINA TRA SPINACETO E IL RACCORDO IN DIREZIONE DELL’EUR QUALCHE RALLENTAMENTO E’PRESENTE SULLA VIA DEL MARE TRA VIA DI MALAFEDE E ACILIA IN DIREZIONE OSTIA, QUI PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA; SULLA VIA LITORANEA RALLENTAMENTI TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA, NELLE DUE DIREZIONI RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA CASILINA PER LAVORI NEI PRESSI DI RIPI SULLA SUPER STRADA SORA CASSINO RALLENTAMENTI TRA SANT’ELIA FIUMERAPIDO E BELMONTE CASTELLO NELLE DUE ... Leggi su romadailynews
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