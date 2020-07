Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2020 ore 12:30 (Di mercoledì 22 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 22 LUGLIO 2020 ORE 12.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SULLA A1 FIRENZE-Roma, PER LAVORI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO, IN DIREZIONE SUD CI SPOSTIAMO SULLA VIA DEL MARE, ANCHE QUI PER LAVORI CI SONO CODE TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA, VERSO OSTIA MENTRE PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI INTERESSANO: LA VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA, NELLE DUE DIREZIONI LA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA, NELLE DUE ANCHE LA VIA APPIA TRA VIA DEI LAGHI E CAVA DEI SELCI, VERSO ALBANO LAZIALE E TUTTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE Servizio fornito da Astral Leggi su romadailynews

