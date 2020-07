Vertenza ex specializzandi, raffica di sentenze: Stato condannato a pagare altri 18 milioni (Di mercoledì 22 luglio 2020) Neppure il lockdown imposto dal covid-19 rallenta il flusso di sentenze positive a favore dei medici specialisti 78-2006. Con le due recentissime pronunce del Tribunale di Roma (n. 8692/20 e n. 8259/20) salgono a 18 i milioni di euro che lo Stato italiano è Stato condannato a rimborsare - solo in questa prima parte del 2020 - a quei professionisti ingiustamente penalizzati durante la scuola di specializzazione in Medicina in violazione delle direttive comunitarie in materia (75/362/CEE, del Consiglio, del 16 giugno 1975, 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, e 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982). Queste ultime due sentenze vanno ad aggiungersi ad altre 6 positive (per un totale di 8) ottenute solo quest'anno in favore di 416 ricorrenti attraverso le azioni ... Leggi su liberoquotidiano

