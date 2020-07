Verona, ufficiale il rinnovo di Juric e del suo staff: il comunicato (Di mercoledì 22 luglio 2020) L’Hellas Verona ha annunciato dia aver trovato l’accordo con Ivan Juric e il suo staff per il rinnovo di contratto fino al 2023 Mancava solo l’ufficialità che è arrivata in questi minuti. Ivan Juric ha rinnovato il proprio contratto con l’Hellas Verona fino al 2023. Insieme al tecnico croato anche il suo staff ha prolungato l’accordo. Ecco il comunicato del club scaligero. «Hellas Verona FC è lieto di comunicare di aver trovato la piena e soddisfacente intesa con mister Ivan Juric e i mzmbri del suo staff per l’estensione dei rispettivi contratti per i prossimi tre anni, segnatamente sino al 30 giugno 2023». #HVFC comunica di aver ... Leggi su calcionews24

