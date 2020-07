Verona, Juric: “Ho firmato il contratto dopo un amaro a cena” (Di giovedì 23 luglio 2020) “Sono stato felice al Verona quest’anno e mi sembrava giusto continuare, è un buon ambiente di lavoro. Sto bene qui, voglio lavorare per l’Hellas: è questo il motivo del rinnovo”. Lo ha affermato l’allenatore del Verona Ivan Juric al termine del pareggio per 1-1 sul campo del Torino. Il tecnico croato è fresco di rinnovo con il club scaligero: “Anche nella prossima stagione rimarremo una squadra che lotterà per la salvezza, le mie perplessità erano solo sul budget per il mercato. Ho fatto un bell’anno qui – ricorda l’allenatore dell’Hellas – non è una situazione ideale dal punto di vista economico rispetto ad altre piazze, ma cercheremo di sostituire con umiltà i giocatori che perderemo, cercando di produrre calcio ... Leggi su sportface

