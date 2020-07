Vasto incendio divampa a Corinto: area boschiva in fiamme, case minacciate ed evacuazioni [FOTO e VIDEO] (Di mercoledì 22 luglio 2020) Un Vasto incendio sta divampando in queste ore a Corinto, in Grecia: in fiamme un’area boschiva. Il rogo ha raggiunto delle case e molti residenti si sono rifugiati su una spiaggia. Sul posto il capo dei vigili del fuoco, Stefanos Kolokouris, e il viceministro della protezione civile, Nikos Hardalias. “L’incendio divampato a mezzogiorno in un’area forestale nell’area di Cencrea è arrivato molto vicino all’insediamento di Siemens, i cui abitanti sono stati evacuati in tempo, ma non è stato registrato alcun danno“, ha spiegato alla stampa il portavoce Vassilis Vathrakogiannis. La situazione “sembra stabilizzarsi, si sta ... Leggi su meteoweb.eu

Incendio in via Castel di Guido ... alla chiusura della via e dei relativi svincoli a causa delle fiamme e del fumo che coinvolgono la vasta area. Interessato dal rogo anche un capannone, al momento ...

Dalle ore 14 circa, sedici squadre del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Roma stanno intervenendo in Via di Castel di Guido per estinguere un vasto incendio di sterpaglie. Le fiamme, sospint ...

