Valentino Rossi promette riscatto: “Torneremo a lottare” (Di mercoledì 22 luglio 2020) La prima uscita stagionale si è conclusa nel peggiore dei modi con il ritiro della sua Yamaha M1 a pochi giri dal termine del Gp di Spagna mentre arrancava tra l’ottava e la decima posizione. Nonostante la delusione, però, Valentino Rossi è già pronto a rifarsi visto che il calendario del MotoGp gli offrirà subito un’ altra possibilità domenica in Andalusia: “Lavoreremo sodo perché vogliamo tornare forti questo fine settimana. Mi sento bene e sono pronto a lottare di nuovo”. Ancora il pilota di Tavullia: “Il Gp di Spagna è stato difficile per me. Ho lottato molto per il caldo a causa del degrado delle gomme ed in seguito ho dovuto ritirarmi dalla gara, che è stata sfirtunata. In un certo senso è positivo che possiamo correre di nuovo a Jerez questa ... Leggi su sport.periodicodaily

